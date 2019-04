Studenten helpen met invullen belastingaangifte

Staatssecretaris Snel (Financiën) kijkt toe hoe tweedejaars student Larissa helpt met de aangifte van meneer Telahr. Ⓒ Serge Ligtenberg

Den Haag - Geen vertrouwen in de computer of misschien niet genoeg vertrouwen in zichzelf: niet iedere Nederlander vult zelf zijn belastingaangifte in. Haagse studenten schieten daarom deze week te hulp.