Slechts een op de vier vrouwen werkt fulltime

Kitty Verboord (38) ging gebukt onder schuldgevoelens toen haar eerste naar de crèche ging. Ze werkt nu als zzp’er vanuit huis. Ⓒ Rias Immink

Nederlandse vrouwen zijn en blijven wereldkampioen deeltijdwerken. Van de 9 miljoen werkenden in ons land werkt maar iets meer dan de helft 35 uur of meer per week. Dat zijn vooral mannen: van hen werkt bijna driekwart fulltime. Van de vrouwen werkt juist slechts iets meer dan een kwart voltijds.