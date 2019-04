Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van ING daags na Pasen kan wel eens de interessantste in jaren worden. Geven beleggers zonder slag of stoot de top van ING opnieuw carte blanche voor een grote overname die komend jaar langskomt? Of trappen zij met de flirt met Commerzbank in gedachten ditmaal op de rem?