FNV zit met minimumloon op het verkeerde thema

Vooral in de horeca, met veel jonge werknemers, wordt veel tegen het minimumloon gewerkt. Ⓒ Caspar Huurdeman

De FNV wil het minimumloon fors verhogen, van €9,82 per uur naar €14 euro. Daartoe is de vakbond een campagne begonnen, die vorige week in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid is afgetrapt.