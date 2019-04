Disney-wonderland breidt uit

De Leeuwenkoning keert na 25 jaar in 3D terug op het witte doek. Ⓒ Walt Disney Pictures

Amsterdam - Als over drie maanden de 3D-versie van De leeuwenkoning in première gaat, is hoofdrolspeler Simba geen dag ouder dan in 1994. In dat jaar verwierf hij als tekenfilmfiguur wereldfaam, maar bij producent Disney is sindsdien alles veranderd. Dit jaar volgt de grootste gok tot nu toe, als het met streamingdienst Disney+ de aanval op Netflix inzet.