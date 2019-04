Korte cruciale week op Damrak

Terwijl beurzen in Europa gesloten zijn op paasmaandag gesloten zijn Wall Street en beurzen in Azië wel open.

Afgelopen week boekte de AEX dankzij vier hogere handelsdagen 1,4% toename bij 569,61 punten. Unilever scheerde langs zijn jaartop. Staalmaker ArcelorMittal werd weekkoploper met 4,9% winst. Galapagos was met 6,7% verlies de dissonant. In de Midkap verraste Arcadis met 13,5% winst.

„Er is nog weinig enthousiasme bij aandeelhouders in Europa, in de VS is er een iets beter beeld”, constateert analist Corné van Zeijl (Actiam Vermogensbeheer) over de consensus onder analisten van de verwachtingen. Goldman Sachs ziet met zijn index geen enkele upside meer in kwartaalresultaten van bedrijven. Sinds 2012 zit Goldman er met deze verwachtingenmeter niet ver naast.

„Het onderliggende sentiment over kwartaalresultaten is voorlopig nog positief, met af en toe een negatief resultaat. Het is nog te vroeg voor conclusies te trekken. De verwachtingen waren enorm omlaag gekomen”, zegt Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson.

"Positief vind ik dat er afgelopen week nog nauwelijks grote winstwaarschuwingen zijn gekomen"

„Maar de gepresenteerde verwachtingen van bedrijven in Nederland zijn beter dan verwacht. Positief vind ik dat er afgelopen week nog nauwelijks grote winstwaarschuwingen zijn gekomen. Het gaat erom spannen."

Op macro-economisch vlak gebeurt er deze week weinig. Beiden kijken wel specifiek naar de Ifo-index, die het vertrouwen van ondernemers vertoont en richting kan geven voor bedrijfsresultaten de komende maanden. Samen met de ’Philly Fed’-cijfers voor de Amerikaanse industriële productie geeft dat een aardige vooruitblik, stelt Van Zeijl.

De markt houdt zijdelings de centrale banken in de gaten. De ECB zoekt een inflatiestijging, net als de Federal Reserve. „De recente inflatiecijfers verrassen echter telkens negatief. Er is nog geen deflatie, want er is wel inflatiegroei, maar het is voortdurend niet veel”, zegt Wessels van ABN Amro.

Sinds maart is de Amerikaanse inflatieverwachting na dieptepunt in januari opgelopen en de olieprijs stijgt eveneens. Wessels: „Dat geeft centrale banken de vrijheid om het rustig aan te doen met rentestappen, als dit aanhoudt. De markt zoekt naar signalen van vertrouwen en aansterking. Als dit patroon van telkens ietsjes meer inflatie bij huidige groei aanhoudt, kan de economie weer in een gunstig goldilock-scenario terecht komen.”

De Chinese economie zal helpen. Zij is recent nog meer een aanjager van export en dus Europese handel en productie geworden. Maar de groei is niet bestendiggebleken. Afgelopen weken stimuleerde Peking met miljardenpakketten.

De Chinese economie lijkt volgens HSBC-cijfers beter te draaien dan eerder verwacht na de terugslag van de handelsoorlog en importheffingen. China’s bedrijfsresultaten en consumentenbestedingen trekken - gestuwd door enorme schulden - enigszins aan, constateren Wessels en Van Zeijl.

De markt kijkt woensdag uit naar de kwartaalcijfers van Boeing vanaf 13.00 uur. Dan moet blijken welke financiële impact van opgeschorte orders na de rampen met twee neergestorte toestellen van het type 737 MAX voor Boeing krijgen.

De lokale agenda zit verder propvol met zwaargewichten die in Nederland rapporteren.

Wessels kijkt specifiek ook naar uitzender Randstad. Meer uitzenduren kunnen duiden op groei van de economie. Eind 2018 vertoonden Randstad-cijfers een duidelijke verzwakking. Ook in het eerste kwartaal werd dat verwacht. Wessels: „De markt kijkt nu naar organische krimp van uitzenduren, als signaal voor de economie. Het gaat er nu om of er stabilisatie komt en dat je dan positief vooruit kunt kijken.”

Dit is de weekagenda:

Paasmaandag 22 april

09.00 Amsterdamse en meeste andere beurzen gesloten op Paasmaandag. Wall Street is wel open.

16.00 VS: Verkoop bestaande huizen (maart)

Dinsdag

06.30 NL: Consumentenvertrouwen (april), consumptie door huishoudens (februari)

08.00 NL: Prijzen bestaande koopwoningen (maart)

13.00 - 14.00 VS: Kwartaalcijfers Abbvie, Coca-Cola, Harley-Davidson, Hasbro, Lockheed Martin, Procter & Gamble, Texas Instruments, United Technologies, Verizon

13.00 Aandeelhoudersvergadering BinckBank

14.00 Aandeelhoudersvergadering ING

16.00 VS: Verkoop nieuwe huizen (maart)

18.00 Kwartaalupdate Batenburg Techniek

22.00 VS: Kwartaalcijfers Ebay

Woensdag

06.30 NL: Investeringen (februari)

07:00 Kwartaalcijfers AkzoNobel

07:00 Kwartaalcijfers Heineken

07:00 Kwartaalcijfers ICT Group

07:15 Kwartaalcijfers Randstad

07:30 Kwartaalcijfers Van Lanschot Kempen

10.00 Duitsland: Ondernemersvertrouwen (IFO-index)

10.30 Aandeelhoudersvergadering Batenburg Techniek

12.00 VS: resultaten Caterpillar

18:00 Kwartaalcijfers ASM International

22:00 Kwartaalcijfers Core Laboratories

22.00 VS: resultaten Microsoft, Tesla

Donderdag

04.00 Japan: rentebesluit BoJ

07:15 Kwartaalresultaat Intertrust

08.00 Trading update RELX

14.30 VS: orders duurzame goederen

22.00 Kwartaalcijfers Galapagos

22.00 VS: resultaten Amazon, Intel, Starbucks

Vrijdag

07.00 - 08.00 Kwartaalcijfers KPN, Signify, Besi; kwartaalupdate Corbion, Fugro, GrandVision, Wereldhave

09.30 Aandeelhoudersvergadering Besi

10.00 Aandeelhoudersvergadering NIBC, ForFarmers

11.00 Aandeelhoudersvergadering GrandVision

13.00 VS: Kwartaalcijfers Chevron, Colgate-Palmolive, Exxon,

14.00 Aandeelhoudersvergadering Fugro

14.30 VS: Economische groei (eerste kwartaal)

