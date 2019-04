Musk krijgt minder toezichthouders

Onder meer Antonio Gracias stapt op, blijkt uit documenten die Tesla bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft ingeleverd. Gracias, formeel een ’onafhankelijk directielid’, heeft nauwe banden met Musk, zo is hij ook commissaris bij diens ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Twee andere commissarissen die vertrekken, zitten al meer dan tien jaar bij Tesla in de top. Een van hen legde in 2017 zijn werkzaamheden al neer wegens beschuldigingen van seksuele intimidatie. De vierde vertrekkende commissaris zat nog maar sinds twee jaar in de raad van bestuur.

De afgelopen tijd zwol de klacht van beleggers aan dat de commissarissen van Tesla Elon Musk niet onder controle hadden. De topman is verwikkeld in een juridisch gevecht met de SEC, omdat hij zich niet houdt aan de regels voor het naar buiten brengen van koersgevoelige informatie. Ondertussen heeft Tesla nog altijd moeite met het produceren van genoeg auto’s.