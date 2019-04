Definitief einde voor 500 eurobiljetten

In januari staakten de andere 17 centrale banken in de eurozone die uitgifte al, waaronder De Nederlandsche Bank. De Europese Centrale Bank (ECB) besloot de productie van het 500 eurobiljet te beëindigen „wegens de populariteit bij criminelen”. De briefjes worden uit circulatie gehaald. Niet omgewisseld briefpapier behoudt zijn waarde.

In Oostenrijk en Duitsland werd het geldpapier met de hoogste waarde het meest gebruikt. Vandaar dat de omwisseloperatie in die landen enkele maanden langer heeft geduurd. Volgens de Bundesbank is er de afgelopen maanden geen run geweest op de 500 eurobiljetten.

De ECB voert in mei nieuwe bankbiljetten in van 100 en 200 euro met verbeterde veiligheidskenmerken.

Bekijk ook: Nieuwe biljetten passen beter in portemonnee

Volgens de ECB waren in 2016 nog 540 miljoen biljetten van 500 euro in omloop, met een waarde van 269,9 miljard euro. Dat aantal daalt nauwelijks: in maart dit jaar waren het nog ongeveer 509 miljoen biljetten met een waarde van 254,6 miljard euro.