’Recessie-angst ongefundeerd’

De topman van ’s werelds grootste vermogensbeheerder doet zijn voorspelling in de Duitse krant Handelsblatt. Volgens Fink zit de wereldeconomie „in een laat stadium van een lange groeifase”, maar dat is nog geen reden voor angst. „De fase waarin we zitten is niet geweldig, maar ook niet slecht.”

Eind vorige maand sloeg beleggers de schrik om het hart toen de Amerikaanse rentecurve negatief werd: de rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar was ineens lager dan die op obligaties met een looptijd van twee maanden. Zo’n inversie, of omkering, is in het verleden vaak een eerste signaal geweest voor een naderende recessie.

Analisten van de Bank of America schreven vrijdag ook al dat een inversie van de rentecurve steeds minder een betrouwbaar recessie-alarm is.