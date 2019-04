’Vrijers op de stoep bij Thomas Cook’

Thomas Cook, de oudste reisaanbieder ter wereld, zit in de financiële moeilijkheden en heeft binnenkort een paar moeilijke gesprekken met zijn kredietverstrekkers.

Private equitypartij KKR en het Zweedse opkoopfonds EQT zouden het hele bedrijf willen hebben, het Chinese Fosun International is volgens Sky alleen geïnteresseerd in de tour operator-tak, en bijvoorbeeld niet in de luchtvaarttak.

Thomas Cook kondigde eerder aan de strategische opties van zijn luchtvaartdivisie te onderzoeken. Het bedrijf heeft een vloot van 103 vliegtuigen, waarvan een kwart geschikt is voor de langere afstand. Het bedrijf is in de problemen gekomen na een beroerd 2018.