Financieel weekoverzicht: gluren bij de buren

Altijd zijn we op de een of andere manier aan het gluren bij de buren. Op zaterdag, bij de wekelijkse boodschappen, speuren we het parkeerterrein af naar buurmans auto. Waar staat hij, waar loopt hij naar binnen? De Dirk is voor wie op de centen let, de Aldi is tegenwoordig de supermarkt waar we het het breedst laten hangen.

Uit eten

’s Avonds gluren we door de gordijnen naar de buren tegenover. Zitten ze thuis te dineren, of kunnen ze zich nog een etentje buiten de deur permitteren? Misschien is de buurman wel een bouwvakker die goud geld verdient. En wat voor auto heeft hij eigenlijk? Een oude diesel? Ha, dan krijgt hij een dubbele rekening van de fiscus. En wie betaalt zijn vaste lasten eigenlijk? En de schade aan zijn aanrechtblad?

Gluren naar prominenten is trouwens ook een favoriete hobby van ons. Zo zijn we maar wat benieuwd hoe de bestuurders van de Europese Centrale Bank zélf hun bankzaken hebben geregeld. En die nieuwe miljonairswijk in Almere, wie wonen daar allemaal? En wie wordt er rijk van de beursgang van Uber?

Flevoland

Het was sowieso ’Flevoland boven’ deze week. De koning en zijn gevolg gaan volgende week naar Amersfoort, maar Almere en omgeving blijken echt the place to be. Niet alleen door die miljonairsbuurt Overgooi, maar ook volgens de rekenmeesters van het CBS. Je zou er toch bijna een vakantiehuisje kopen.

Ondertussen blijft het ook hommeles in de polder. Vooral de FNV liet flink van zich horen: eerst was het minimumloon te laag, toen gooide Han Busker een steen in de pensioenvijver, en toen was er ineens een pensioenoverleg.

Al die activiteit leverde de vakbond vooral nieuwe kritiek op. Van de werkgevers, die helemaal niet op een hoger minimumloon zitten te wachten, van columnist Jaap van Duijn, die de FNV weer probeert scherp te krijgen, én van verslaggever Martin Visser, die eerst zijn droom zag uitkomen, maar toen in een nachtmerrie verzeild raakte. Want ja, die pensioenen.

En daarmee hebben we het belangrijkste financiële nieuws van deze week gehad. Vergeet niet de column van Willem Vermeend en Rick van der Ploeg te lezen, en onze vooruitblik op de nieuwe beursweek. En wie maandag naar de meubelboulevard mag: succes.

