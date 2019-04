Topman Apple werkt meedogenloos

Krijgt Tim Cook te weinig krediet voor de uitbouw van Apple na de dood van oprichter Steve Jobs? Na de dood van Jobs viel de leiding in een gat dat het bedrijf permanent had kunnen verzwakken, Apple ging na een eerdere leiderswissel al eens richting het faillissement totdat Jobs terugkeerde.

Apple-kenner Leander Kahney, uitgever van Cult of Mac, beschrijft in zijn wat adorerende biografie over Cook - die hij niet te spreken kreeg - hoe de 58-jarige techneut en bedrijfseconoom uit Alabama de aandelenwaarde met een veelvoud liet groeien tot een veelvoud van het Jobs-tijdperk.

Bekijk ook: Apple en Qualcomm leggen slepende ruzie bij

Apple-fans verfoeien Cook als stijve hark en saai, erkent Kahney in ’Tim Cook: The Genius Who Took Apple to the Next Level’ (uitgeverij Penguin, €16). Technologisch heeft hij Apple nog niet naar dé nieuwe ’one more thing’-onthulling getild. De Apple Watch heeft weliswaar een marktaandeel van bijna de helft, maar net als de AirPods verrast zo’n product technologiefans niet wezenlijk.

Volgens Kahney kent Cook het dna van Apple door en door, vernieuwt hij kundig vanuit Jobs denken over technologie en marketing, maar zit zijn kracht in de bedrijfsmatige uitbouw van Apple. Zijn leiderschapsstijl is om consequent op details en fouten te jagen en wekt daarmee onder personeel opvallend veel bewondering: Cook is telkens in staat personeel met subtiele reeksen vragen beter te maken.

Cook hanteert die stijl volgens Kahney al jaren maar op de achtergrond en ontwikkelde daarmee het 43 jaar oude bedrijf uit Cupertino tot het grootste en dominante technologiebedrijf ter wereld, zonder daarin grote steken te laten vallen.

Saoedische invloed

Hoe groot is de economische macht van Saoedi-Arabië? Journalist Mark Blaisse verdiepte zich in het land dat sinds de brute moord op landgenoot Khashoggi in de Saoedische consulaat in Istanbul paria in de wereld had kunnen worden. Het is business as usual geworden, vooral vanwege de enorme economische belangen die het olierijkdom overal en ook in Nederland heeft uitstaan, constateert Blaisse.

Het investeert doorlopend wereldwijd en de naderende beursnotering van waarschijnlijk 5% van de aandelen van het staatsoliebedrijf Aramco, dat onlangs voor het eerst een jaarwinst van €111 miljard liet zien, laat Wall Street tot de City beven van opwinding. In ’De Saoedis’ (uitgeverij Balans, €22,99) toont Blaisse hoe verweven die kapitaalstromen met het Westen zijn.

Ook Nederland leverde oorlogsmaterieel, Strukton - verdacht van het aannemen steekpenningen, wat het stellig ontkent - bouwt er aan een metronetwerk. De Saoedische probeert geduldig de krachten achter de schermen te tonen, zonder dat Blaisse zich laat afleiden door het uiterlijk vertoon, en is bovendien boeiend geschreven.

Sociale verrassing

In China, Afrika en Brazilië overstijgt het aantal smartphones de bevolkingsaantallen. Alles gebeurt er via de smartphone, van betalingen tot tandartsafspraken. Smartphones zijn het middel om zaken mee te doen. Ondernemers die in opkomende markten deze sociale netwerken via smartphones denken te kunnen gebruiken om bedrijven te helpen optuigen voor export, doen er goed aan eerst het boek van Payal Arora te lezen.

Ze maakte een rondgang langs industriesteden, favela’s en townships. ’The Next Billion Users’ (Harvard University Press, $35) gaat over de nieuwe markten en vooral het social mediagebruik buiten het Westen.

Bekijk ook: Jouw privégegevens zijn miljarden waard

Met haar expertise waarschuwt Arora ondernemers en ontwikkelingsorganisatie niet in de mythe van het starre vooruitgangsdenken dat het Westen bouwde te blijven hangen. De gedachte dat ook mensen in nieuwe markten eerst willen eten, sparen voor scholing en cultuur om met gespaard geld bedrijfjes te beginnen en dan uiteindelijk eens aan vrijetijdsbesteding denken, klopt totaal niet met de realiteit op de werkvloer.

Zelfs gratis verstrekte smartphones voor het versturen van medische data vanuit binnenlanden in Afrika werden direct gebruikt voor gaming, sociaal contact en vooral om porno te downloaden. Maar in de rapporten over het gebruik van hulporganisaties wordt dat gebruik vaak verbloemd, aldus Arora in een lezing. De les: sociale netwerken zijn er allereerst voor ontspanning, maak het niet mooier dan het is.

Hollandse legende

Hij gold als de eerste ’sociale’ ondernemer van Nederland. De in 1845 geboren Jacques van Marken richtte Nederlandsche Oliefabriek (NOF), de latere pindakaas- en mayonaisefabriek Calvé, en de Nederlandse Gist & Spiritusfabriek op, wat uitgroeide tot DSM. Daar kwamen de Lijm- en Gelatinefabriek en Van Markens Drukkerij in Delft bij.

Alle werknemers hadden onder zijn leiding een eigen pensioen en ziektekostenverzekering en in 1878 een ondernemingsraad, de eerste in Nederland. Wie onder de rook van Gist of Calvé mocht werken, had als arbeider geluk, zei biograaf Jan van der Mast bij de presentatie van de lijvige biografie (Nieuw Amsterdam, €39,90).

Dordtenaar Van Marken, die met zijn gezin tussen zijn werknemers woonde, maakt ook nu nog indruk: de huidige DSM-topman Feike Sijbesma meldde een bewonderaar te zijn van Van Marken, die na zware gezondheidsklachten steeds meer morfine gebruikte om zenuwpijnen te verminderen, en zoveel mogelijk volgens zijn denken probeert te werken.