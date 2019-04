Korte maar drukke beursweek in het verschiet

Na de vrije maandag is het op dinsdag in Amsterdam de beurt aan een aantal kleinere fondsen om de boeken te openen. Het zwaartepunt van de week ligt op woensdag als bierbrouwer Heineken, verfreus AkzoNobel, uitzender Randstad en vastgoedfonds Unibail gezelschap krijgen van onder meer chiptoeleverancier ASMI en logistiek vastgoedfonds WDP.

Op donderdag presteren onder meer data- en analysebedrijf RELX en biotechnoloog Galapagos hun resultaten. Telecomreus KPN opent een dag later de boeken. Dat doen ook chipbedrijf BE Semiconductor, optiekonderneming GrandVision, verlichtingsconcern Signify en speciaalchemiebedrijf Corbion.

Vliegtuigbouwer

In de Verenigde Staten zal er bovengemiddelde aandacht zijn voor de kwartaalresultaten van Boeing op woensdag. De vliegtuigbouwer kampt met de naweeën van twee vliegrampen in korte tijd met zijn bestverkopende toestel de 737 MAX. Sinds half maart worden deze uit veiligheidsoverwegingen aan de grond gehouden.

Verder openen ook veel techbedrijven de boeken. Onder meer de resultaten van Twitter, Facebook, Snap, eBay, Amazon en Microsoft staan op de rol. Automakers Tesla, Ford en Daimler geven eveneens inzage in de resultaten, net als oliereuzen Chevron, ExxonMobil en Total. Ander grote namen deze week zijn supermarktreus Carrefour, koffieketen Starbucks, chemiebedrijf Bayer, gameconcern Nintendo en financiële instellingen Deutsche Bank, Barclays, UBS, Credit Suisse en Royal Bank of Scotland.

Op de macro-economische agenda prijken onder meer het Nederlandse consumentenvertrouwen en de uitgaven door particulieren. Ook het Duitse ondernemersvertrouwen wordt gepeild net als de woningverkopen in de VS. Verder zal er aandacht zijn voor de Japanse winkelverkopen en data over de economische groei in de VS in het eerste kwartaal van dit jaar.