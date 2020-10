’Eigenaar Miss Etam over de brug, toch mogelijk faillissement’

Een deel van de Miss Etam-vestigingen, zoals deze in Assen, is al gesloten. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Personeel van winkelketen Miss Etam krijgt een voorschot op het salaris waar ze al twee weken op wachten, zegt vakbond AVV. De ondernemingsraad van de winkelketen is daarover per brief geïnformeerd door eigenaar Martijn Rozenboom, maar het is onbekend wat de hoogte daarvan is.