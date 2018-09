Chagrijn in Mexico om benzineprijs

Het is niet alleen de pijn aan de pomp die Mexicanen vrezen. Maar ook de doorwerking van de inflatie in prijzen voor voedsel, taxi’s, verhuizers en zelfs schoolvervoer. „Ik dacht dat het een grap was”, stelt Gabriela Valdés uit Mexico-Stad. Ze hoorde het nieuws op 28 december, de datum waarop Mexico ook de Dag van de Onschuldigen viert – een soort 1 april. „Ik heb nergens meer om kunnen lachen na deze koude douche.”

Mikpunt van alle boosheid is president Enrique Peña Nieto. Zijn regering voert een hogere brandstofbelasting in om meer inkomsten te vergaren. Ook de duikeling van de peso ten opzichte van de dollar speelt een rol: 54 procent van alle benzine komt uit de Verenigde Staten. Peña Nieto is de kop van Jut omdat hij juist enkele jaren geleden, bij het opengooien van de energiemarkt, beloofde dat de tijd van grote prijsverhogingen voorbij zou zijn.

Naar Nederlandse maatstaven is de Mexicaanse benzineprijs nog betrekkelijk laag: tussen de 73 en 81 eurocent per liter tegen een Hollandse adviesprijs van 1,664 euro. Maar als je die prijs koppelt aan het gemiddelde salaris, dan is er volgens Bloomberg geen ander land, naast Zuid-Afrika, waar automobilisten zo’n groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan de pomp.

„In de ogen van veel Mexicaanse burgers heeft de regering gefaald”, concludeert politiek commentator Luis Miguel González. Minister van Financiën José Antonio Meade probeert weliswaar uit alle macht te beredeneren waarom deze stijging de beste oplossing is.

Zijn argument: anders moeten we schrappen in uitgaven voor gezondheidszorg, sociale programma’s of onderwijs. González: „Meade drukt zich aardig uit, maar zijn publiek heeft helemaal geen zin om te luisteren naar die complexe economische praat.”

Door de afbouw van een subsidie op benzine steeg de literprijs de afgelopen jaren al steeds met kleine stapjes. In de loop van dit jaar worden de prijzen volledig vrij en zijn tankstations niet langer het monopolie van staatsbedrijf Pemex. Boze consumenten zinnen echter op een boycot van Pemex. Dat is niet zo’n zware opgave: de meeste Mexicanen gooiden hun tank voor oud en nieuw nog even helemaal vol.