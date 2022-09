Premium Het beste van De Telegraaf

Druk op wijkzorg en huisarts: ’We moeten leren dat er straks minder kan’

Klaartje Bax

Huisarts Floor Seveke: „We moeten door zo veel hoepeltjes springen om geld van de zorgverzekering te krijgen, daar hebben we helemaal de tijd niet voor. Ⓒ Marcel van Hoorn

Huisartsen met een patiëntenstop, wijkverpleegkundigen die de gaten in het rooster niet gedicht krijgen; de druk op de eerstelijnszorg is torenhoog. Maar er is weinig zicht op verlichting, want de zorgvraag neemt de komende jaren alleen maar verder toe – en het aantal mensen dat in de zorg werkt alleen maar af. In het Zorgakkoord dat woensdag ondertekend moet worden, staan afspraken om de zorg toegankelijk te houden. Maar of dat gaat lukken? Zorgeconoom Xander Koolman: „We moeten eraan wennen dat het lastiger wordt om zorg te krijgen.”