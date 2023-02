Deal Bitvavo over cryptomiljoenen, 80 tot 100 procent komt terug

Bitvavo was eerder nog ontevreden over een voorstel van DCG, moederbedrijf van de failliete cryptobelegger Genesis. Daarin zou de terugbetaling van slechts 70 procent zijn verzekerd. Het nieuwe akkoord „op hoofdlijnen” wordt dinsdag of woensdag gepubliceerd en verder uitgewerkt. Een vertegenwoordiger van alle schuldeisers moet dat gedetailleerdere plan vervolgens goedkeuren.

Volgens Bitvavo is de kans groot dat dit laatste zal lukken, omdat het overgrote deel van de schuldeisers betrokken was bij de onderhandelingen over dit akkoord. Bitvavo beloofde eerder garant te staan voor de miljoenen die vast staan bij DCG. Daardoor zouden klanten geen risico lopen.