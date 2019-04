Flinke verliesbeurt Chinese beurs

De beurs van Shanghai noteerde tussentijds 1,6 procent lager, terwijl de toonaangevende Chinese CSI 300-index 2,2 procent kwijtspeelde. Ook in Japan en Zuid-Korea werd maandag gewoon gehandeld. In Hongkong en Australië waren de beurzen op tweede paasdag gesloten.

China blijft zijn economie voorlopig nog stimuleren, maar er wordt inmiddels ook gezocht naar een evenwicht tussen het stabiliseren van de groei, het bevorderen van hervormingen en het beheersen van risico's. Dat zou er op kunnen wijzen dat de autoriteiten zich komende tijd weer meer willen bezighouden met het aanpakken van exorbitante schulden en ongewenste speculatie op de vastgoedmarkt.

Nikkei

In Japan en Zuid-Korea was sprake van een rustige handelsdag. De Nikkei-index in Tokio sloot 0,1 procent hoger op 22.217,90 punten. De Kospi in Seoul kreeg er ook circa 0,1 procent bij.

Nissan ging in Tokio 0,6 procent hoger de handel uit. De Japanse autobouwer heeft weer een nieuwe aanklacht ingediend tegen oud-topman Carlos Ghosn. De reden voor de aanklacht zijn betalingen die Nissan deed aan een bedrijf op verzoek van Ghosn. Achteraf bleek de autobaas er zelf rijker van te worden. ,,Zulk wangedrag is volledig onacceptabel", aldus Nissan.