'Shell geïnteresseerd in Britse subsidie'

De Britse krant baseert zich op opmerkingen van Shell-bestuurder Maarten Wetselaar. Volgens hem zou de mogelijke subsidie voor projecten op dit vlak minder omvangrijk zijn dan eerder voor hernieuwbare technologieën werd toegekend. De Britse minister van Energie, Claire Perry, heeft in november toegezegd in totaal 35 miljoen pond (ruim 40 miljoen euro) beschikbaar te hebben voor ondersteuning van technologieën voor koolstofafvang, aldus The Sunday Times.