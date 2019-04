VS: Iraanse olie-export moet naar nul

,,Deze beslissing is bedoeld om de Iraanse olie-export naar nul te brengen, waardoor het regime zijn belangrijkste bron van inkomsten wordt onthouden'', aldus woordvoerster Sarah Sanders van het Witte Huis.

Intussen lopen de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran verder op. Iran dreigt volgens Iraanse media met het sluiten van de Straat van Hormuz. Dat is een belangrijke zeestraat voor olietankers. Als Iran de vaarroute niet meer mag gebruiken, dan zal het land ervoor zorgen dat iedereen hem niet meer kan gebruiken, zou een hoge officier van de Iraanse marine hebben gezegd.

De VS hadden eerder aan acht landen 180 dagen vrijstelling verleend om door te gaan met het kopen van Iraanse ruwe olie, ondanks Amerikaanse sancties tegen het land. Dit was op voorwaarde dat ze stappen zouden ondernemen om hun aankopen te verminderen en de import te beëindigen.

De Amerikaanse president Donald Trump liet de sancties tegen Iran in november vorig jaar opnieuw ingaan. Volgens Trump hield Teheran zich niet aan de afspraken uit het nucleaire akkoord van 2015 en werd stiekem toch gewerkt aan kernwapens.

Door de berichten zaten de olieprijzen maandag duidelijk in de lift. Een vat Amerikaanse olie noteerde tussentijds ruim 2 procent hoger op 65,49 dollar. Brent, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, steeg bijna 3 procent in prijs en werd verhandeld voor 74,02 dollar per vat.