Nieuwe aanklacht Nissan tegen oud-topman Ghosn

,,Zulk wangedrag is volledig onacceptabel", stelt Nissan in een verklaring. ,,Daarom verzoeken wij Ghosn een toepasselijke strenge straf te geven." Het is de vierde en naar verluidt meest ernstige aanklacht tegen de voormalig topman. Hij werd in november gearresteerd op verdenking van financieel wangedrag en zelfverrijking. Ghosn spreekt alle beschuldigingen tegen.

De gevallen autobaas zit vast in Japan op verdenking van fraude, belastingontduiking en andere wanpraktijken. Begin maart kwam hij op borgtocht vrij, maar werd later weer opgepakt na nieuwe aanklachten tegen hem. Ghosn gaf behalve aan Nissan ook leiding aan Renault en een samenwerkingsverband met Mitsubishi.