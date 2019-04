Huawei voert verkopen smartphones op

De kwartaalopbrengsten bedroegen bijna 180 miljard yuan, omgerekend een kleine €24 miljard. Dat is 39% meer dan een jaar terug in de boeken ging. Er werden alles bij elkaar 59 miljoen smartphones aan de man gebracht en meer dan 70.000 zogeheten basisstations voor 5G.

Huawei slaagde er verder in om veertig deals te sluiten met bijvoorbeeld telecombedrijven over het aanbieden van dat nieuwe supersnelle internet. Volgens het handelsbericht lag de winstmarge rond de 8%, wat neerkomt op een lichte stijging vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Spionage

De VS roepen bondgenoten al een tijdje op Huawei in de ban te doen. Ook in Nederland was onlangs ophef over Huawei. Digitale netwerken, zoals het nog aan te leggen 5G, zijn kwetsbaar voor spionage en sabotage. Het kabinet wikt en weegt op het ogenblik of bijvoorbeeld Huawei een rol mag spelen in de aanleg van dat nieuwe telecomnetwerk.