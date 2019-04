'Fitnessnetwerk ClassPass naar Nederland'

ClassPass is niet de eerste op de Nederlandse markt, maar volgens de krant wel een van de grootste fitnessnetwerken ter wereld. Na de lancering medio komende week kunnen Nederlanders hun geld voortaan ook uitgeven aan lessen en trainingen bij 17.000 verschillende sportscholen of fitnessstudio’s wereldwijd.

De Amerikaan Lanman was eerder betrokken bij Pinterest en Square. Hij stapte in 2013 als een van de eerste investeerders in ClassPass en is er inmiddels topman. ClassPass is bij een financieringsronde al eens op bijna een half miljard dollar gewaardeerd. ,,Uiteindelijk mikken we op een beursgang. We zijn er niet op uit om te worden overgenomen'', aldus Lanman.