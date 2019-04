Hogere winst oliedienstverlener Halliburton

Het resultaat bedroeg 152 miljoen dollar, tegen 47 miljoen dollar een jaar eerder. De Texaanse onderneming profiteerde onder meer van de gestegen olieprijzen. In dezelfde periode vorig jaar zette het bedrijf bovendien nog een fikse afschrijving in de boeken op de waarde van zijn investeringen in Venezuela.

De omzet van Halliburton bedroeg ruim 5,7 miljard dollar. Dat is nagenoeg gelijk aan de opbrengsten in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Halliburton moest het afgelopen kwartaal vooral hebben van zijn activiteiten in het buitenland, waar de omzet sterk toenam. Op de thuismarkt was sprake van tegenwind. Toch is topman Jeff Miller hoopvol over de prijsontwikkeling in de Amerikaanse oliesector. ,,Wij geloven dat het ergste in de verslechtering van de prijzen nu achter ons ligt'', stelde hij. ,,Voor de volgende paar kwartalen zie ik de vraag naar onze diensten bescheiden vooruitgaan.''