Kimberly-Clark voelt sterke dollar

De producent van onder meer Huggies en Kleenex zette een omzet van 4,6 miljard dollar in de boeken, 2 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Op eigen kracht was evenwel sprake van een plus van 3 procent.

Het nettoresultaat bedroeg 466 miljoen dollar, waar een jaar terug mede door de impact van fikse herstructureringslast slechts 93 miljoen dollar aan winst overbleef. Kimberly-Clark kondigde begin vorig jaar een wereldwijde reorganisatie aan om winstgevender te worden, waarbij duizenden banen verloren gingen.

Topman Mike Hsu vindt de huidige prestaties bemoedigend. Hij merkt op dat zijn bedrijf via hogere prijzen de tegenwind op het vlak van grondstofprijzen en wisselkoersen toch voor een groot deel heeft kunnen compenseren. Ook zijn er al veel kostenbesparingen doorgevoerd en is er via dividend en het inkopen van het aandelen veel geld aan de aandeelhouders uitgekeerd, aldus Hsu die verder vasthoudt aan eerder gestelde financiële doelen.