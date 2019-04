Samsung stelt lancering opvouwbare telefoon uit

Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Eigenlijk zou Samsung de smartphone met een prijskaartje van bijna 2000 dollar komende vrijdag op de Amerikaanse markt uitbrengen. Maar bij testversies van het toestel kwamen problemen met het opvouwbare scherm aan het licht zoals scheurtjes. Een nieuwe concrete datum voor de lancering van de Galaxy Fold zou nog niet zijn bepaald.

In 2016 had Samsung te maken met problemen bij de lancering van de Galaxy Note 7, waarbij de batterij van de smartphone in brand kon vliegen. Dit toestel werd uiteindelijk door Samsung uit de handel gehaald.