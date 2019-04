Trump nomineert Herman Cain niet voor Fed

Eerder deze maand werd bekend dat Trump Cain wilde benoemen in het bestuur van de Amerikaanse centrale bank. De Republikein was in 2012 kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, maar trok zich terug na aantijgen van seksueel ongewenst gedrag in de jaren negentig. Ook stond Cain aan het roer van pizzaketen Godfather's Pizza en was hij voorzitter bij de Federal Reserve Bank van Kansas City.

De mogelijke komst van Cain naar de Fed zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij veel Republikeinen. Trump gaf aan het besluit van Cain om niet genomineerd te willen worden te respecteren.