Groen licht voor onderzoek met middel van Kiadis

Het fase 1-onderzoek draait om de werking van bepaalde cellen die ziekteverwekkers doden en werkzaam moeten zijn tegen vormen van leukemie. Deze zogeheten NK-cellen zijn ontwikkeld met behulp van een gepatenteerd platform van Kiadis. Het onderzoek moet verder bewijs leveren voor de werking van het product K-NK003 van Kiadis.

Behandeling van leukemie

De tests, waarvoor de werving van patiënten in maart begint, moeten uitwijzen of de therapie veilig is voor de behandeling van leukemie. Daarnaast proberen onderzoekers uit te vinden wat de optimale dosering is. Kiadis heeft met de Ohio State University een onderzoeksamenwerking afgesloten.