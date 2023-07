Googles AI-chatbot Bard nu ook in Nederland

AMSTERDAM (ANP) - - Ook Nederlanders kunnen voortaan gebruikmaken van Bard, een chatbot van Google die werkt op basis van kunstmatige intelligentie. De dienst is vanaf donderdag beschikbaar in Nederland. Hij begrijpt opdrachten in het Nederlands en kan teksten schrijven in het Nederlands. Met een Google-account kunnen mensen inloggen.

Met Bard wil Google de concurrentie aangaan met het populaire ChatGPT van de start-up OpenAI. Enkele maanden geleden werd Bard in eerste instantie geactiveerd voor geselecteerde gebruikers in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De chatprogramma's kunnen vragen over een breed scala aan onderwerpen beantwoorden en teksten schrijven die zo logisch klinken dat het lijkt of ze door mensen zijn geschreven. Dat maakt zulke diensten populair maar ook omstreden. Google zegt dat het contact heeft gehad met privacytoezichthouders en dat het maatregelen neemt om gegevens van en informatie over mensen te beschermen. Bard was de afgelopen tijd in drie talen beschikbaar: Amerikaans Engels, Japans en Koreaans. Daar komen nu meer dan veertig talen bij. Behalve Nederlands zijn dat bijvoorbeeld Arabisch, Deens, Fins, Duits, Hebreeuws, Italiaans, Russisch, Hindi, Spaans en Turks. Behalve Nederland zijn er ook 58 andere landen en gebieden waar Bard voortaan kan worden gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld Sint-Maarten, België, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Groenland en Vaticaanstad, maar ook de Zuidpool. Bard was al een tijdje beschikbaar op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba en Sint-Eustatius en in Suriname.