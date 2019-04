Consumentenvertrouwen daalt niet verder

Het consumentenvertrouwen komt uit op min 3, van min 4 een maand eerder. Met min 3 ligt het consumentenvertrouwen in april op het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013, toen een niveau van min 41 werd gemeten.

Het statistiekbureau maakte verder ook bekend dat consumenten in februari 0,9 procent meer besteed hebben dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dit is de laagste groei sinds medio 2016. Consumenten verbruikten in februari fors minder gas en besteedden ook minder aan auto’s dan een jaar eerder. De uitgaven aan diensten, zoals verzekeringen, woninghuur, openbaar vervoer en een bezoek aan restaurant of kapper, lagen hoger. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Volgens het statistiekbureau zijn de omstandigheden voor de consumptie in april gunstiger dan in februari.