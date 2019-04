'Fastned heeft miljoenen per jaar nodig van beleggers'

De analisten baseren zich op informatie van Fastned en eigen inschattingen. Het benodigde kapitaal is een veelvoud van het geld dat het jonge bedrijf tot dusver heeft opgehaald, zo merkt de krant op.

Het bedrijf leunde tot nu toe vooral op particuliere beleggers, die de afgelopen jaren voor meer dan 40 miljoen euro obligaties hebben gekocht.

De kenners van ING voorzien verder dat de brutowinst voor rente en afschrijvingen van Fasted in 2021 positief zal zijn.

De vrije kasstroom is waarschijnlijk in 2025 positief. ING rekent voor Fastned op een omzet van meer dan 68 miljoen euro in 2023, maar dat is ook afhankelijk van de snelheid waarmee automobilisten overstappen op elektrisch rijden en de variatie van modellen van elektrische auto's.