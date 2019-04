Oliebedrijven in trek op Japanse beurs

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,2 procent in de plus op 22.259,74 punten. De oliebedrijven Inpex en Japan Petroleum Exploration stegen 2,8 en 1,2 procent. De olieprijzen bereikten bijna het hoogste niveau van dit jaar na het nieuws dat de Amerikaanse regering bepaalde olie-ontheffingen van de sancties met Iran niet wil verlengen.

De eigenaar van kledingketen Uniqlo, Fast Retailing, daalde 1,8 procent door winstnemingen. Het aandeel, dat zwaar weegt in de Nikkei, bereikte maandag nog een recordniveau. De Japanse maker van industriële apparatuur Yaskawa Electric, die eerder de hoogste koers sinds juni 2018 aantikte, verloor 3 procent.

China

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent hoger na de forse verliesbeurt een dag eerder. In Hongkong, waar beleggers terugkeerden na een lang paasweekend, klom de Hang Seng-index 0,2 procent. In Sydney, waar de beurs afgelopen vrijdag en maandag ook dicht was, steeg de All Ordinaries 1 procent onder aanvoering van de olieproducenten.

De Kospi in Seoul won 0,2 procent. Samsung zakte 0,4 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern stelt de lancering van zijn nieuwe Galaxy Fold-smartphone vanwege problemen met het opvouwbare scherm. De smartphone met een prijskaartje van bijna 2000 dollar zou eigenlijk volgende week vrijdag op de Amerikaanse markt worden uitgebracht.