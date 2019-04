'Klein openingsverlies voor Damrak'

Ook gaat de aandacht uit naar de olieprijzen, die maandag flink stegen nadat de Amerikaanse regering liet weten bepaalde olie-ontheffingen van de sancties met Iran niet te willen verlengen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 66,03 dollar. Brent steeg 0,6 procent in prijs en werd verhandeld voor 74,50 dollar per vat.

Ahold Delhaize waarschuwde dat de onderliggende operationele marge dit jaar waarschijnlijk licht lager zal uitvallen dan in 2018. Dit komt door de stakingen bij Stop & Shop in de Verenigde Staten, die een impact van 90 tot 110 miljoen dollar op de operationele winst hebben. Daarnaast verlaagde Bernstein het advies voor het supermarktconcern.

BinckBank

Onlinebroker BinckBank, die wordt ingelijfd door het Deense Saxo Bank, kwam met een handelsupdate. Het bedrijf had afgelopen kwartaal last van de lage volatiliteit op de financiële markten. De omzet zakte daardoor met 17 procent ten opzichte van een jaar eerder. De overname door Saxo verloopt volgens Binck ,,volgens verwachting".

De aandelen van de AEX-bedrijven Aalberts en Vopak noteren daarnaast ex-dividend. Ook de aandelen van BAM en NSI geven geen recht meer op het dividend over de voorafgaande periode.

Fastned

Laadpalenbedrijf Fastned heeft de komende jaren 40 miljoen euro per jaar aan extern kapitaal nodig. Het gaat in ieder geval om meer dan 160 miljoen euro. Aandeelhouders van Fastned, dat de komende maanden een notering aan de Amsterdamse beurs krijgt, zien hierdoor hun belang verwateren. Dat schrijft Het Financieele Dagblad (FD) op basis van een vertrouwelijke analistenrapport van ING. De bank is door Fastned ingehuurd om het bedrijf naar de beurs te brengen.

De Europese beurzen bleven maandag dicht vanwege tweede paasdag, net als op Goede Vrijdag. Op Wall Street werd maandag wel gehandeld. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 26.511,05 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,2 procent omhoog.

De euro was 1,1247 dollar waard, tegen 1,1240 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.