Adyen straalt; Shell legt steun onder AEX

Rond kwart voor drie stond de AEX 0,1% lager op 568,87 punten. De AMX daalde 0,9% naar 818,02 punten.

Elders in Europa deden de meeste beursgraadmeters ook een stapje terug, na de fraaie winsten in de afgelopen maanden. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 leverden 0,2% respectievelijk 0,1% in. De Britse FTSE 100 klom 0,5%.

De opmars van de koersen in de voorbije weken werd enigszins een halt toegeroepen nadat de Chinese overheid had laten weten om mogelijk de economische stimuleringsmaatregelen af te gaan bouwen gelet op het uitbodemen van het groeicijfer in de voorbije maanden. Volgens Vincent Juvyns, strateeg bij JP Morgan, zal de focus van de Chinese regering vooral gericht blijven op de consument om om te voorkomen dat er sociale onrust in het Aziatische land ontstaat.

Na de zeer sterke herstelbeweging van de koersen sinds begin van dit jaar heeft Juvyns een defensieve houding tegenover het beursklimaat. „Er zijn nog steeds een aantal vraagtekens in de markt, waaronder de aanhoudende onzekerheid rond de Brexit. Verder zijn er geopolitiek storende factoren, waardoor onder meer de olieprijzen flink zijn opgelopen. Daarnaast willen we eerst zien dat de bedrijfswinsten weer gaan stijgen. Onze voorkeur gaat uit naar beleggen in Amerika en China. Voor Europa is het nog te vroeg.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde Ahold Delhaize met een min van 3,6% onderaan. De supermarktketen verlaagde de prognose voor de winstmarge in 2019 vanwege de stakingen in de VS. ASR Nederland keek aan tegen een verlies van 2,5%.

ArcelorMittal verloor 2,2%. De staalproducent heeft een overnamebod op een Frans onderdeel gekregen.

Verfproducent AkzoNobel, die woensdag kwartaalcijfers publiceert, zakte 0,6%.

Betalingsverwerker Adyen ging met een plus van 3,7% stevig aan kop.

Shell won 1,8%, dankzij de stevige opmars van de olieprijzen in de afgelopen dagen tot ruim $74 voor Brent. Maandag meldde de Amerikaanse regering bepaalde olie-ontheffingen van de sancties met Iran niet te willen verlengen.

Bij de Midkappers sloot Air France KLM met een min van 5,8% de rij, onder invloed van de sterk opgelopen olieprijzen. Bodemonderzoeker Fugro en SBM Offshore blonken hierdoor juist uit, met koerssprongen van 3,8% en 2,4%.

Smallcap BinckBank verloor 0,3%. De beleggersbank rapporteerde een 17% lagere kwartaalomzet en meldde dat de voorgenomen overname door Saxo Bank op schema ligt.

