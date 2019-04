Verkeerd aandeel Zoom wint op beurs

De prijs van Zoom Technologies, een zogeheten penny stock van onder de $5 en soms van enkele centen, ging daarop direct met 1700 procent omhoog.

Na enige tijd verruilden beleggers het super goedkope aandeel Zoom voor zijn naamgenoot Zoom Video Communications – maar dat was dankzij de gewilde notering al 72% duurder geworden – of stapten helemaal uit Zoom Technologies.

Het was voor Zoom Technologies niet eens de enige uitschieter, sinds maart ging het aandeel even met 27.000 procent omhoog tot $5,76 afgezet tegen de $0,01 bij zijn eigen beursintroductie in 2018. Zoom Technologies verhandelde ruim een miljoen stukken.

Naamgenoot Zoom Video Communication, waar alle ophef over begon, ging sinds de beursnotering krap 6% omhoog.

