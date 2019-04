'Impact staking Ahold gelukkig eenmalig'

Ahold Delhaize stelde dinsdag zijn financiële verwachtingen voor dit jaar naar beneden bij als gevolg van de stakingen die elf dagen hebben geduurd. Inmiddels is een voorlopig akkoord bereikt met de bonden. De marktkenner van KBC wijst erop dat de kwartaalresultaten volgens het bedrijf niet worden geraakt en dat de zaken in de VS en Europa verder goed gaan.

Een analist van Invest Securities noemt de hoogte van de genoemde bedragen ,,verrassend". Ook is de impact van de concessies die het bedrijf heeft moeten doen om op één lijn te komen met de bonden op de resultaten nog niet gespecificeerd. ING spreekt van een winstwaarschuwing, maar die term gaat Invest Securities wat te ver.

Advies

Een kenner bij Bryan Garnier wijst er ook op dat in de post van 90 miljoen tot 110 miljoen dollar nog geen kosten voor loonsverhogingen zijn verwerkt voor de medewerkers van Stop & Shop. De analist heeft hier nog vragen over.

KBC houdt vast aan zijn koopadvies met een koersdoel van 26 euro. Analisten van Bernstein verlaagden hun advies van outperform naar market perform met een koersdoel van 25,20 euro. ING handhaaft zijn koopadvies met een koersdoel van 22 euro.

Het aandeel stond omstreeks 10.00 uur onderaan in de AEX in Amsterdam met een verlies van 4,3 procent op 21,08 euro.