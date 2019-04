Vleesvervangers Beyond Meat naar de beurs

Beyond Meat timmert al enige tijd aan de weg in Noord-Amerika met producten zoals we die in Nederland kennen van de Vegetarische Slager en Vivera. De producten van Beyond Meat zijn in de VS onder meer verkrijgbaar bij supermarktketen Whole Foods.

Investeerders zien dat de vraag naar alternatieven voor vlees toeneemt en ook grote vleesbedrijven proberen een hap te nemen uit de markt voor vegan en vegetarische vleesvervangers. Zo investeerder Microsoft-oprichter Bill Gates al eerder in Beyond Meat en nam ook vleesgigant Tyson Foods een belang in het bedrijf.