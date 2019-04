'Groei op eigen kracht lastig voor BinckBank'

Het totale vermogen onder beheer groeide met 69 miljoen euro ten opzichte van de voorgaande drie maanden, maar de toestroom van nieuwe geld was volgens de marktvorsers zeer gering. De winst per aandeel bedraagt daardoor ,,slechts'' 0,05 euro. Op eigen kracht opereren zou dan lastig worden, omdat aanzienlijke groei van het beheerd vermogen nodig is voor hogere terugkerende inkomsten.

BinckBank wordt overgenomen door de Deense Saxo Bank, een transactie die volgens volgens de broker ,,volgens verwachting'' verloopt. Vorige week berichtte Het Financieele Dagblad nog dat aandeelhouder John Fentener van Vlissingen zich in een brief had beklaagd dat het Deense bod te laag zou zijn. Kenners van ING beschouwen dit als een poging een hogere overnameprijs te bedingen.

ING hanteert een hold-advies met een koersdoel van 6,35 euro voor BinckBank. Het aandeel stond dinsdagochtend omstreeks 09.55 uur 0,3 procent lager op 6,32 euro.