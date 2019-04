Column: Kippetje blij met styling-advies

U weet, net als ik, dat (mkb-)ondernemers en (top)managers prat gaan op het bezit van een secretaresse; het is het haantje dat het kippetje aanstuurt terwijl het kippetje denkt dat zij degene is die ’in control’ is. Maar realiseert ze zich wel dat ze een statussymbool is? Zoals de leasebak en laptop van de zaak. Daar wil een baas mee pronken. Als de secretaresse er maar voor zorgt dat de pot met drop is gevuld en de jarigen op de afdeling nooit worden vergeten.

Maar een beetje secretaresse kan toch méér? Ten minste, dat zou je anno 2019 verwachten.

Het persbericht van organisator Schoevers was echter teleurstellend: „Renate is als secretaresse dé verbindende factor, die niet alleen ondersteunend werkt, maar ook sparringpartner en organisator is binnen het bedrijf. Renate zélf noemt dat ’Secretaresse 2.0’.”

Imago

Nooit eerder heb ik zo’n tsunami aan nietszeggende clichés gezien. In 1999 was de strekking van het persbericht over de toenmalige winnares bovendien hetzelfde. Toevallig weet ik dat! (*) Ook toen was de winnares ondersteunend, sparringpartner en organisator. Blablabla… Feit is dus dat in twintig jaar het vak niet is geëvolueerd. De secretaresse is een ding uit de vorige eeuw. Dat bevestigde Renate zelf ook. Ze verklaarde vorige week dat ze „het imago van de secretaresse wil afstoffen.” Fijn, zo’n sneer naar alle vorige winnaressen. Die slaagden er dus ook niet in om een positieve impuls aan de beeldvorming van de secretaresse te geven.

Er zit immers nog steeds een dikke laag stof op.

Stigmatiserend

Overigens ging ze behoorlijk nat op social media – tot hilariteit van velen. In plaats van dat ze een inhoudelijk kwalitatief hoogwaardig expertiseblog publiceerde over haar vakgebied, was het vooral blijdschap over de kadootjes die ze had gekregen van de organisatie, zoals een kookworkshop, een sauna-arrangement, gratis styling advies en een prachtige bos bloemen. Lekker stigmatiserend en rolbevestigend allemaal.

Ze schreef bovendien: „….. Dan wordt ik uitgenodigd om presentaties te geven bij bedrijven…….”

Een grammaticale fout! Het is niet „wordt ik” maar „word ik.”

Als ze mijn secretaresse zou zijn geweest, dan zou ze nooit mijn brieven mogen typen. Ook hier werd publiekelijk om gegniffeld. Rampzalig voor organisator Schoevers. In plaats van een gratis training die ze mag volgen bij de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen kan ze zich beter verdiepen in de basis van goede PR.

Of, een cursus Nederlandse grammatica.

Containerkreten

Wat de overwegingen van de juryleden waren om haar tot winnares te kronen, is daarom niet duidelijk. Op de site vind ik geen inhoudelijke visie.

Heeft de jury wel kritische vragen gesteld? Hebben ze de kandidaat-winnaressen in de voorrondes het vuur na aan de schenen gelegd? Hebben ze getoetst wat écht de toekomst is van het vak? Welke secretaresse inspireert werkelijk? Welke secretaresse kan haar baas inhoudelijk vervangen?

Of is de huidige winnares het hoogste niveau waar we het mee moeten doen?

Secretaresse 5.0

Of ik ooit zelf een secretaresse zou willen hebben? Weliswaar ben ik nu een tevreden zzp’er maar als het ’moet’ dan verbind ik me wel het liefst aan iemand met gruwelijk veel kaliber. Secretaresse 5.0 ofzo. Eentje die het bedrijf strategisch verder brengt, niet louter verbindt of ondersteunt en niet slechts sparringpartner of organisator is.

De pot met drop vul ik zelf wel.

Maar ja, zou ze bestaan? Een secretaresse die écht is afgestoft. De winnares van 2019 hoeft bij mij in ieder geval niet te solliciteren.

****

(*) Driemaal raden wie in 1999, als eerste man ooit, in de finale van de verkiezing Secretaresse van het Jaar stond, maar nét niet won. En, die bovendien niet eens secretaresse was, maar toch met gemak in de finale kwam omdat de jury niet in staat was om een uit de hand gelopen grap van deze nep-kandidaat te ontdekken. Zo makkelijk was en is het dus om genomineerd te worden tot Secretaresse van het Jaar; je hoeft niet eens secretaresse te zijn!