'AkzoNobel verbetert resultaten'

Volgens de analisten zal Akzo een omzet van ruim 2,2 miljard euro in de boeken hebben gezet. Dat was vorig jaar nog minder dan 2,2 miljard euro. Het bedrijfsresultaat komt volgens de consensus uit op dik 243 miljoen euro, circa 34 miljoen meer dan in het eerste kwartaal van 2018. De operationele winst stijgt met 37 miljoen euro tot ruim 145 miljoen euro.

Het gaat overigens om resultaten uit voortgezette activiteiten na de afgeronde verkoop van Specialty Chemicals, dat vorig jaar werd omgedoopt tot Nouryon. Akzo verkocht zijn chemiedivisie onder druk van aandeelhouders, na vergeefse pogingen van het Amerikaanse PPG Industries om AkzoNobel in zijn geheel in te lijven.

China

Beleggers zullen bij de cijfers onder meer geïnteresseerd zijn in de prestaties op de Chinese markt. Het concern had in heel 2018 te maken met afnemende verkopen in China, na een bijzonder sterk 2017.

Analisten reageerden bij de jaarcijfers in februari verder enigszins lauwtjes op de graadmeters voor de winstgevendheid. Kenners wezen er toen ook op dat het bedrijf vaag bleef in zijn vooruitzichten vanwege macro-economische onzekerheden en aanhoudende stijgingen van grondstoffenkosten. Ook dat zullen nu dus aandachtspunten zijn, evenals mogelijke nieuwe details over het in oktober aangekondigde kostenbesparingsprogramma van 200 miljoen euro. Akzo wilde onder meer dubbelingen in de leveringsketen aanpakken.