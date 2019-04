'Heineken krikt bierverkoop verder op'

Volgens de ramingen zal Heineken het verkoopvolume op eigen kracht met 3,3 procent hebben opgevoerd ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. Azië blijft de belangrijkste aanjager voor de groei. In die regio wordt een verkoopplus van dik 5 procent verwacht.

Ook in Afrika en het Midden-Oosten (plus 4,4 procent) en Noord- en Zuid-Amerika (plus 3,5 procent) zal Heineken duidelijk meer bier hebben gesleten. De volumegroei in Europa zal met 1,6 procent minder uitbundig zijn.

Heineken kende in 2018 nog een volumegroei van 4,2 procent wereldwijd. In alle regio's waar het bedrijf actief is werd meer bier aan de man gebracht. Voor heel 2019 rekent de brouwer op verdere groei van winst en omzet. Maar Heineken waarschuwde bij de presentatie van de jaarcijfers in februari tevens voor de huidige economische omstandigheden. Ook kosten voor grondstoffen en logistieke kosten zullen hoger uitvallen. Heineken zal aanhoudend op de kosten letten en met initiatieven komen om productiever te werken.