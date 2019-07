Koning vertelt: ’Een heel ander huis’

Het koninklijk gezin voor Huis ten Bosch met rechts de Wassenaarse vleugel met de nieuwe serre. Ⓒ FOTO ROBIN UTRECHT

Het recente gesprek van het koningspaar met de pers was nog niet voorbij, of de binnenluiken in Huis ten Bosch werden gesloten. Een busje met flinke stukken reisbagage reed langs de journalisten de paleispoort uit. Zo’n twee uur later vertrok het regeringstoestel van Schiphol, om dezelfde avond nog te arriveren in Athene. De koninklijke vakantie is begonnen.