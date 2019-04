'Minder omzet en winst voor Randstad'

De kenners gaan in doorsnee uit van een kwartaalomzet van afgerond 5,7 miljard euro, wat op eigen kracht en omgerekend per werkdag ongeveer 1 procent minder is dan een jaar eerder. De brutowinst gaat naar verwachting een fractie omlaag naar dik 1,1 miljard euro.

De brutowinstmarge van Randstad zal dalen van 19,6 naar 19,5 procent, ramen de marktvorsers.

Het gaat overigens om voorspellingen waarin de impact van boekhoudmethode IFRS 16 niet is meegenomen. Dat is een nieuwe standaard voor financiële verslaggeving die begin dit jaar in werking is getreden.

De wijziging heeft gevolgen voor het verwerken van leaseverplichtingen in de boekhouding, meldde Randstad onlangs. Als gevolg hiervan neemt de nettoschuld toe. Ook komt het bedrijfsresultaat hoger uit. Het uitzendconcern benadrukte dat dit boekhoudeffect geen gevolgen heeft voor de strategie voor kapitaaltoewijzing, financieringsstructuur en bankconvenanten.

Advies

Randstad kreeg recent nog adviesverhogingen van Morgan Stanley en Bank of America Merrill Lynch (BoAML). Volgens de marktkenners profiteren uitzendketens als Randstad en Adecco van economische verbeteringen in de economie. Dat zou lichte verbeteringen opleveren in de verwachtingen voor de arbeidsmarkt.

Branchegenoot Manpower heeft afgelopen kwartaal evenwel minder omzet en winst behaald dan dezelfde periode vorig jaar, meldde het bedrijf vorig week. Volgens Manpower, dat al langer kampt met lastige marktomstandigheden, was er in enkele belangrijke Europese markten wel sprake van een stabiliserende trend.