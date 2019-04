'Bod op Franse dochter Arcelor is klein bier'

TrefilUnion maakt draden en staalkabels in twee fabrieken in Frankrijk. Het overnamebod is volgens Société Générale goed nieuws, maar amper van belang omdat het om kleine onderdelen gaat die bovendien niet bij de kernactiviteiten van ArcelorMittal horen.

ArcelorMittal stond dinsdagochtend omstreeks 11.05 uur 2,2 procent lager op 20,58 euro.