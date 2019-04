Column: A-merken zoals Heineken zijn nog lang niet dood

Het einde van de dominante rol van gevestigde merken wordt vaak in verband gebracht met de ontwrichtende impact van technologie. Zo kan nieuwe technologie de consumptiegoederensector helpen om bepaalde barrières te slechten en weten nieuwkomers zich op deze manier in de kijker van de consument te spelen.

Adverteren via Facebook en Google

Vroeger wisten de A-merken op een semimonopolie-achtige manier de aandacht van de consument te trekken. Via primetime-tv en printmedia bereikten ze miljoenen kijkers en lezers. Maar het reclame- en medialandschap is de afgelopen jaren sterk veranderd. Vergelijk bijvoorbeeld de beurskoers van reclamebureau WPP met die van Facebook en het moederbedrijf van Google, Alphabet. Dankzij deze nieuwe advertentiekanalen kan elk bedrijf onze aandacht kopen.

De werkelijkheid is echter anders dan de theorie. Zowel Google als Facebook gebruikt een veilingsysteem om de prijs en de positie van advertenties te bepalen. De bedrijven met de diepste zakken krijgen door deze werkwijze toegang tot de beste advertentieruimte. Dit is belangrijk, want volgens reclamebureau Wordstream gaat 41% van de clicks naar de top-3 van de Google-advertenties en een topadvertentie is vier keer effectiever dan een gemiddelde advertentie. Het merk met het grootste marketingbudget is dus nog steeds spekkoper.

Maar hoe zit het dan met de veranderende distributiekanalen, de opkomst van Amazon en de verschuiving naar online winkelen? Dit moet toch kansen creëren voor nieuwe bedrijven om hun plek op de markt te veroveren ten koste van de grote merken? Hierbij past de vergelijking met de opkomst van de supermarkten. De supermarkten hadden een groot effect op de kleine maakbedrijven die niet in staat waren om hun producten op grote schaal te produceren en overal te distribueren. Het aantal onafhankelijke en regionale merken nam daardoor enorm af en het marktaandeel van internationale merken juist toe. (Als een van de weinigen weet de Schotse frisdrankproducent Irn-Bru zich als een David staande te houden ten opzichte van de goliaths CocaCola en Pepsi.)

Consument zoekt niet ver

Zal de ongelimiteerde 'schapruimte' van onlinegiganten zoals Amazon deze trend doen keren? Met andere woorden, krijgen kleine merken weer een kans? Ik denk het niet. Een plekje op Amazon betekent nog niet dat producten het magazijn uit vliegen. Uit de data van Amazon blijkt dat maar liefst 70% van de consumenten niet verder zoekt dan de eerste pagina met zoekresultaten, en dat ongeveer 35% van de consumenten het eerst getoonde item koopt. De kritische consument bestaat dus eigenlijk niet! Bovendien veilt Amazon zijn top vier zoekresultaten aan de hoogste bieder met de diepste zakken.

Natuurlijk bestaan er merken die met succes gevestigde namen hebben aangevallen: de Dollar Shave Club is een van de meest opmerkelijke voorbeelden hiervan. Het bedrijf heeft een indrukwekkende weg bewandeld, mede door fouten van de gevestigde orde.

Gillette lanceerde nieuwe scheermesjes die de consument links liet liggen door de hoge prijs. De consument kreeg het gevoel te worden bekocht, want scheren vijf mesjes nou echt zoveel beter dan vier? Unilever nam het heft in eigen hand en kocht Dollar Shave Club voor $1 miljard. Het bewijs dat de grote jongens een innovatief idee als dat van de Dollar Shave Club nog altijd in hun broekzak hebben.

Doorbreken blijft lastig

Zoals in elke branche hangt de voorkeur voor merken en spullen af van de smaak van de consument. Dit vormt echter geen ernstige bedreiging voor de A-merken. En hoewel de toename van ‘ambachtelijke’ merken laat zien dat het gemakkelijker is geworden om een merk te lanceren, is er voldoende bewijs voor handen om te weten dat het nog steeds niet eenvoudig is om succesvol te zijn.

Denk bijvoorbeeld aan Heineken. Ondanks haar gezegende leeftijd - de brouwer is al 155 jaar oud - en ondanks de wereldwijde trend naar ‘craft beer’, noteerde de Nederlandse bierbrouwer vorig jaar zijn sterkste groeicijfer in een decennium. Als het einde van een tijdperk er zo uit kan zien, hef ik daar met veel plezier het glas op!

Angus Tester is Investment Manager European Equities bij Aberdeen Standard Investments