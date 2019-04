'Galapagos haalt hogere omzet'

Beleggers letten verder op de vooruitgang van medicijnenstudies. De in Amsterdam genoteerde biotechnoloog publiceert donderdag na het slot op Wall Street zijn handelsupdate.

Kenners verwachten dat Galapagos 52 miljoen euro aan opbrengsten in het afgelopen kwartaal verdiende. Dat is zo'n 16 procent meer dan een jaar daarvoor. Op het vlak van winstgevendheid deed het biotechconcern minder goede zaken. Analisten ramen dat het operationele verlies op 52 miljoen euro uitkomt, tegen een min van 32 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep blijft er ook een groter verlies van bijna 50 miljoen euro over.

Cashburn

Marktpartijen letten bij Galapagos ook altijd op de operationele cashburn. Het bedrijf hanteert voor dit jaar een bandbreedte van 320 miljoen tot 340 miljoen euro. Deze wordt herhaald bij de handelsupdate, schrijven analisten van JPMorgan. De cashburn verdubbelde in 2018 mede vanwege hogere uitgaven aan klinische testen.

Verder staan de ontwikkelingen rondom het belangrijkste medicijn filgotinib in de schijnwerpers. Filgotinib is een ontstekingsremmer voor de behandeling van onder meer reuma. Bij succesvolle uitrol kan het een potentiële blockbuster worden die miljarden waard is.

Galapagos nam onlangs een belangrijke horde in de richting van op de markt brengen van dit geneesmiddel: de doelen in fase 3-studie zijn behaald. Volgens JPMorgan kan het aandeel flink in beweging komen bij een update over de tijdslijn van de eventuele marktintroductie van het medicijn.