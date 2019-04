Equinix naar tien keer sneller internetverkeer

De vestiging staat naast de bestaande datacenters van Equinix in Amsterdam Zuidoost, een van de grootste knooppunten voor internet wereldwijd. Het verbindt 1125 bedrijven.

De capaciteit voor data-uitwisseling tussen bedrijven en datacenters zal tegen 2021 „bijna tien keer sneller groeien dan het openbare internetverkeer”, stelt Eugene Bergen, directeur van Equinix in Europa.

De reden voor de aankoop is de nog altijd groeiende vraag naar digitalisering, netwerkverbindingen en cloudopslag binnen bedrijven, aldus Equinix, dat een groot aantal datacenters in en vooral bij Schiphol bezit. Dit is het elfde datacenter in Nederland, het negende rond Amsterdam.