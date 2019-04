Winst speelgoedreus Hasbro verrast

De fabrikant van onder meer Nerf-speelgoedpistolen, het Monopoly-bordspel, My Little Pony's en Transformers-poppetjes toont daarmee aan op de goede weg te zijn na de problemen door de ondergang van speelgoedwinkelketen Toys 'R' Us.

De nettowinst kwam uit op 26,7 miljoen dollar waar een jaar eerder in het eerste kwartaal nog een verlies van 112,5 miljoen dollar werd geleden. Analisten hielden gemiddeld genomen rekening met rode cijfers. Een jaar eerder moest Hasbro enkele forse eenmalige afboekingen verwerken, onder meer door het omvallen van Toys 'R' Us.

De opbrengsten stegen met 2 procent tot 732,5 miljoen dollar. De omzet had hoger kunnen uitvallen, maar Hasbro had te maken met ongunstige wisselkoerseffecten.

Het bedrijf is onder meer licentiehouder van Star Wars en Frozen, waarvan beide later dit jaar nieuwe films verschijnen. De cijfers van Hasbro zullen naar verwachting positief worden ontvangen op de beurs. In de voorbeurshandel stond het aandeel in de plus.