Aandeelhouders geven ING-top draai om de oren

Bijna driekwart van de aandeelhouders stemde dinsdag bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering tegen. Hierdoor kunnen de bestuurders door de onderneming in de toekomst nog aansprakelijk worden gesteld voor hun optreden in 2018.

President-commissaris Hans Wijers sprak na de stemming van ‘een uiting van teleurstelling over de schikking van €775 miljoen’ die ING vorig jaar met het Openbaar Ministerie sloot voor tekortkomingen met het voorkomen van witwaspraktijken.

Verslaggever Ruben Eg doet hieronder live verslag van de aandeelhoudersvergadering van ING en gaat ook in op BinckBank:

Eerder vandaag ging ING andermaal door het stof om de megaboete die de bank moest betalen vanwege de witwaskwestie. In september betaalde ING 775 miljoen euro omdat het financiële concern tekortschoot bij de bestrijding van witwaspraktijken door klanten.

Bekijk ook: Zo hielp ING criminelen met witwassen

Volgens Hans Wijers, voorzitter van de raad van commissarissen, was 2018 „in veel opzichten een teleurstellend jaar.” In recente gesprekken met grote aandeelhouders van ING klonk dezelfde teleurstelling door, erkende Wijers. Hij refereerde ook nog kort aan de ophef over de voorgestelde salarisverhoging voor topman Ralph Hamers vorig jaar, die uiteindelijk niet doorging.

Hamers zelf wees vervolgens op de vele inspanningen van ING om witwassen tegen te gaan. In het kader van een verbeterprogramma, dat tot 2020 loopt, zijn volgens hem honderden miljoenen euro’s besteed aan bestrijding van witwassen. Het geld ging onder meer naar 2500 fulltimemedewerkers en technologie om onregelmatigheden op te sporen.

President-commissaris Hans Wijers aan het woord op de aandeelhoudersvergadering van ING. Ⓒ ANP

Ook het recente nieuws dat ING interesse zou hebben in de Duitse branchegenoot Commerzbank riep vragen op. Onder andere bij Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), leven zorgen over zo'n megafusie.

Hamers ging niet specifiek in op de vraag of er inderdaad plannen voor een fusie in Duitsland zijn, maar zei dat de bank voornamelijk op eigen kracht wil groeien. Eventuele overnames van branchegenoten doet ING wel in markten waar sprake is van consolidatie. Wijers haakte daarop in door te verklaren dat ING niet wil speculeren over mediaberichten over overnames.

Aandeelhouders BinckBank ook bijeen

Ook de aandeelhouders van BinckBank kwamen vandaag bijeen. Bij BinckBank werd gesproken over het overnamebod van Saxo Bank.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.