Groeiend Twitter boert goed

De opbrengsten kwamen uit op 787 miljoen dollar, een toename van 18 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal dagelijkse gebruikers dat advertenties te zien krijgt steeg naar 134 miljoen, van 126 miljoen in het voorgaande kwartaal. Ook dat was meer dan verwacht.

Het aantal maandelijkse gebruikers, een cijfer dat volgens Twitter zelf minder relevant is, daalde wel in vergelijking met een jaar eerder. Dat heeft volgens het bedrijf te maken met de opgevoerde strijd tegen spam- en nepaccounts. Twitter stopt na dit kwartaal met het delen van gegevens over het aantal maandelijkse gebruikers.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump uitte in een reactie op het kwartaalbericht kritiek op Twitter. Hij claimt gedupeerd te worden door het beleid van Twitter om accounts te wissen en te blokkeren. Hij zegt dat Twitter daarmee Republikeinse gebruikers discrimineert.

Trump noemde zichzelf overigens en passant in een citaat dat hij toeschreef aan een presentatrice van televisiezender Fox ,,het beste wat Twitter ooit is overkomen". De president, een fervent twitteraar, zinspeelde op een overstap naar een ander ,,eerlijker" platform.